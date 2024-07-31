Укрэксимбанк завершил 2023 год с чистой прибылью 3,3 млрд грн. Кабмин направит ее в резервный фонд

Укрэксимбанк завершил 2023 год с чистой прибылью в размере 3,3 млрд грн. Правительство приняло решение направить всю эту прибыль в резервный фонд. Об этом говорится в решении Кабмина.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Финансовые показатели

Прибыль от амортизации по результатам переоценки основных средств за 2021−2023 годы в размере 67 929 742,83 грн также будет направлена в резервный фонд.

Также Кабмин утвердил:

Годовой отчет Укрэксимбанка за 2022 год, включая отчет о работе наблюдательного совета;

Отчет о вознаграждении членов наблюдательного совета за 2022 год;

Меры по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета за 2022 год;

Годовой отчет Укрэксимбанка за 2023 год, включая отчет о работе наблюдательного совета;

Отчет о вознаграждении членов наблюдательного совета за 2023 год;

Меры по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета за 2023 год.

Читайте: Государственные банки в этом году уплатили более 36 миллиардов гривен налогов

Напомним

Как писал ранее «Минфин», почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения получили 63 украинских банка за 5 месяцев 2024 года. Это уже на четверть больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом.