Укрэксимбанк завершил 2023 год с чистой прибылью в размере 3,3 млрд грн. Правительство приняло решение направить всю эту прибыль в резервный фонд. Об этом говорится в решении Кабмина.
Укрэксимбанк завершил 2023 год с чистой прибылью 3,3 млрд грн. Кабмин направит ее в резервный фонд
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Финансовые показатели
Прибыль от амортизации по результатам переоценки основных средств за 2021−2023 годы в размере 67 929 742,83 грн также будет направлена в резервный фонд.
Также Кабмин утвердил:
- Годовой отчет Укрэксимбанка за 2022 год, включая отчет о работе наблюдательного совета;
- Отчет о вознаграждении членов наблюдательного совета за 2022 год;
- Меры по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета за 2022 год;
- Годовой отчет Укрэксимбанка за 2023 год, включая отчет о работе наблюдательного совета;
- Отчет о вознаграждении членов наблюдательного совета за 2023 год;
- Меры по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета за 2023 год.
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Напомним
Как писал ранее «Минфин», почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения получили 63 украинских банка за 5 месяцев 2024 года. Это уже на четверть больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом.
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Источник: Минфин
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