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31 июля 2024, 11:07 Читати українською

Укрэксимбанк завершил 2023 год с чистой прибылью 3,3 млрд грн. Кабмин направит ее в резервный фонд

Укрэксимбанк завершил 2023 год с чистой прибылью в размере 3,3 млрд грн. Правительство приняло решение направить всю эту прибыль в резервный фонд. Об этом говорится в решении Кабмина.

Укрэксимбанк завершил 2023 год с чистой прибылью в размере 3,3 млрд грн.

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Финансовые показатели

Прибыль от амортизации по результатам переоценки основных средств за 2021−2023 годы в размере 67 929 742,83 грн также будет направлена в резервный фонд.

Также Кабмин утвердил:

  • Годовой отчет Укрэксимбанка за 2022 год, включая отчет о работе наблюдательного совета;
  • Отчет о вознаграждении членов наблюдательного совета за 2022 год;
  • Меры по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета за 2022 год;
  • Годовой отчет Укрэксимбанка за 2023 год, включая отчет о работе наблюдательного совета;
  • Отчет о вознаграждении членов наблюдательного совета за 2023 год;
  • Меры по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета за 2023 год.

Читайте: Государственные банки в этом году уплатили более 36 миллиардов гривен налогов

Напомним

Как писал ранее «Минфин», почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения получили 63 украинских банка за 5 месяцев 2024 года. Это уже на четверть больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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