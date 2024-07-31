Бронирование перевозчиков станет проще: правительство приняло ряд изменений

Кабинет министров упростил процесс получения «брони» для работников в сфере перевозок. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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Подробности

Так, чтобы предприятие соответствовало статусу критически важного, ему следует соответствовать 2 критериям из 7, а не 3, как это было раньше. Перевозчики должны иметь соответствующую лицензию и не иметь налоговой задолженности.

Правительство также расширило список предприятий, которые могут представляться на признание критически важным. Речь идет о перевозчиках, выполняющих нерегулярные перевозки и автостанции. Предоставляться могут также те фирмы, которые начали свою деятельность не только в 2022, но и в 2023 и 2024 годах.

Кроме этого, Кабмин отменил норму, по которой необходимо было подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов.

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Кого не касаются изменения

При этом заместитель Мининфраструктуры подчеркнул, что такие изменения не касаются тех перевозчиков, которые работают на условиях ФОП. Однако должностное лицо указывает, что исправить такую ситуацию могут только изменения в закон, которые позволят бронировать не только предприятия учреждения, организации.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11331, определяющий условия так называемого «экономического бронирования».

Согласно ему, предприниматели и компании должны оплатить повышенный военный сбор в размере 20 тысяч гривен за каждого своего работника, которого хотят забронировать. Кому именно следует предоставить «бронь», будет решать сам бизнес, определяя, кто наиболее критичен для его работы.

Впоследствии в парламент также подали альтернативные законопроекты, предусматривающие другие модели экономического бронирования — № 11331−1 и № 11331−2.