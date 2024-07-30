В Раде зарегистрировали законопроект, изменяющий правила программы «єВідновлення»

Украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат «єВідновлення», а средства компенсации можно будет использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной.

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Кроме того, предлагается отменить необходимость обследования жилья, расположенного на территории, непригодной для жизнедеятельности, и ввести ответственность за нецелевое использование средств по компенсации.

Соответствующий законопроект — № 11444, зарегистрирован в Верховной Раде, сообщила председатель Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Предлагается, чтобы граждане Украины, которые покупают жилье за средства «єВідновлення», не платили сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Кроме этого, текущие счета, открытые для зачисления компенсации, нельзя будет арестовать или взыскать в рамках исполнения закона «Об исполнительном производстве». Исключение — ситуации, когда компенсацию получили незаконно и ее должны вернуть в полном объеме.

«Также в документе прописаны процедуры признания населенного пункта территорией непригодной для жизнедеятельности и, соответственно, расположенное там жилье приравнивается к уничтоженному объекту. Проведение обследования такого жилья для получения компенсации не требуется», — подчеркнула Шуляк.

Кроме этого, законопроект № 11444 предлагает, чтобы компенсацию «єВідновлення» можно было использовать для погашения кредита на приобретение или инвестирование в объект жилой недвижимости, или земельного участка, на котором расположен такой объект.

Предполагается, что компенсация за поврежденный или уничтоженный объект недвижимого имущества, в отношении которого имеется обременение его ипотекой, предоставляется при условии получения согласия кредитора.

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Помимо упрощения процедуры получения компенсации, законопроект № 11444 более четко прописывает как условия ее предоставления, так и непредоставления. В частности, прилагается такое основание для отказа в подаче заявления по объекту, который не был поврежден или уничтожен в результате российской вооруженной агрессии. Более того, устанавливается ответственность за нецелевое использование денежных средств компенсации «єВідновлення».

Напомним

На днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11440, который предлагает упростить процесс получения компенсаций «єВідновлення» гражданам, чье жилье не внесено в Государственный реестр прав.

Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье. Но если эту выписку получить в БТИ по тем или иным причинам было невозможно, единственным вариантом доказать свое право собственности и, соответственно, право на компенсацию был суд.