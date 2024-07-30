Россия хочет легализовать криптовалюту для обхода санкций

В России хотят легализовать криптовалюту для обхода санкций Новые законы должны вступить в силу с 1 сентября. Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание отмечает, что российские компании испытывают все больше трудностей в осуществлении международных платежей из-за угрозы вторичных санкций.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации майнинга криптовалют. Во вторник, 30 июля, депутаты продолжат рассмотрение этого законопроекта и еще одного законопроекта о криптовалютах.

Ожидается, что законопроекты быстро получат одобрение сенаторов в Совете Федерации, а затем будут подписаны президентом и вступят в силу 1 сентября.