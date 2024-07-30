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30 июля 2024, 15:46 Читати українською

Финляндия прекратила импорт сжиженного газа из россии

Финская компания Gasum прекратила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из россии. В компании пояснили, что утвержденный 24 июня пакет санкций против россии содержит запрет на импорт сжиженного природного газа, пишет biz.censor.net.

Финская компания Gasum прекратила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из россии.
Фото:depositphotos

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Что известно

Gasum имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ с российской газовой компанией «Газпром экспорт», заключенный ранее в 2022 году, предусматривающий условие «бери или плати».

«Санкции, принятые ЕС, не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с „Газпром экспортом“, но являются форс-мажором по закупке или импорту российского СПГ на внесетевых терминалах», — подчеркнули в финской компании.

В то же время в Gasum заверили, что у компании есть другие источники импорта газа. В частности, она закупает СПГ из Норвегии и других стран мира через терминалы Центральной Европы.

«Большинство СПГ, непосредственно получаемого Gasum, уже поступало из других источников, чем россия. Это изменение не создает никаких проблем с точки зрения доступности СПГ для клиентов Gasum, поскольку Gasum может поставлять необходимое количество СПГ из других стран», — отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что у Gasum также ранее был долгосрочный контракт на поставку природного газа через трубопровод с «Газпром экспортом». С мая 2022 года природный газ не поступает из россии в Финляндию по трубопроводам, а в мае 2023 года Gasum расторг соответствующий контракт.

Источник: Минфин
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