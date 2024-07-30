Финляндия прекратила импорт сжиженного газа из россии

Финская компания Gasum прекратила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из россии. В компании пояснили , что утвержденный 24 июня пакет санкций против россии содержит запрет на импорт сжиженного природного газа, пишет biz.censor.net.

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Что известно

Gasum имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ с российской газовой компанией «Газпром экспорт», заключенный ранее в 2022 году, предусматривающий условие «бери или плати».

«Санкции, принятые ЕС, не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с „Газпром экспортом“, но являются форс-мажором по закупке или импорту российского СПГ на внесетевых терминалах», — подчеркнули в финской компании.

В то же время в Gasum заверили, что у компании есть другие источники импорта газа. В частности, она закупает СПГ из Норвегии и других стран мира через терминалы Центральной Европы.

«Большинство СПГ, непосредственно получаемого Gasum, уже поступало из других источников, чем россия. Это изменение не создает никаких проблем с точки зрения доступности СПГ для клиентов Gasum, поскольку Gasum может поставлять необходимое количество СПГ из других стран», — отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что у Gasum также ранее был долгосрочный контракт на поставку природного газа через трубопровод с «Газпром экспортом». С мая 2022 года природный газ не поступает из россии в Финляндию по трубопроводам, а в мае 2023 года Gasum расторг соответствующий контракт.