Toyota пятый год подряд удерживает лидерство в мировых продажах авто

Toyota Motor Corp. Сообщила, что ее группа продала 5,16 млн автомобилей по всему миру в первой половине 2024 года, обогнав немецкого конкурента Volkswagen AG и сохраняя первое место в мировых продажах пятый год подряд. Об этом сообщает Kyodo.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Но глобальные продажи группы за январь-июнь, включая продажи подразделения по производству небольших автомобилей Daihatsu Motor Co. и дочерней компании Hino Motors Ltd., занимающейся производством грузовиков, упали на 4,7% по сравнению с годом ранее из-за остановок производства в результате серии скандалов по качеству и безжизненные продажи в Китае.

По данным немецкой компании, Volkswagen продал 4,35 млн автомобилей за тот же период по сравнению с 4,37 миллиона годом ранее.

Глобальное производство Toyota Group упало на 9,8% до 5,07 млн. авто за первые шесть месяцев, сообщает автопроизводитель.

Продажи группы в Японии упали на 32% до 823,595 автомобилей, поскольку Daihatsu временно приостановила производство после того, как оказалось, что данные тестов безопасности были сфальсифицированы.

Daihatsu возобновила работу на всех своих отечественных сборочных предприятиях в начале мая после остановки заводов в декабре.

Toyota также остановила часть производства в Японии в течение полугодия, признав, что проводила испытания автомобилей способом, не определенным правительством. Недавний отзыв популярного гибридного автомобиля Prius также повлиял на продажи.

Рост продаж за границей

Продажи за рубежом выросли на 3,1% до 4,34 млн автомобилей благодаря высокому спросу в Северной Америке и Европе, сообщает Toyota.

Тем не менее Toyota борется за продажи в Китае: продажи Toyota и люксовых марок Lexus в стране упали на 10,8%. Ценовая конкуренция усугубляется, местные автопроизводители расширяют ассортимент доступных электромобилей.

В первом полугодии Toyota и Lexus продали вместе 4,89 млн автомобилей в мире, а Daihatsu и Hino продали 210 910 и 59 273 соответственно.