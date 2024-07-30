Подержанные электрокары Xiaomi SU7 продают дороже новых из салона

Из-за дефицита новых электрокаров Xiaomi SU7 владельцы подержанных моделей могут продать их дороже, чем они новые стоят в салоне. Об этом пишет СarNews Сhina, сообщает Укравтопром.

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К примеру, в КНР на одном из сайтов Xioami SU7 Max с пробегом 600 км продают за $47,2 тыс., а с пробегом 1900 км — за $46 тыс. При этом, что цена нового SU7 Max составляет $41,5 тыс.

Xiaomi SU7 оказался рекордсменом по сохранению остаточной стоимости посреди электромобилей.

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Напомним

Xiaomi представила SU7 в конце 2023 года. Старт продаж был анонсирован в марте. После анонса акции Xiaomi взлетели почти на 12%, что стало самым большим внутридневным скачком за год, отмечал Bloomberg.

Ранее компания стоимость своего электромобиля не раскрывала: аналитики Bloomberg Intelligence прогнозировали, что средняя цена SU7 может составить 220 000−260 000 юаней (около $30 700−36 200).

Лей Цзюнь заявлял, что SU7 должен составить конкуренцию электромобилям Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo, стоимость которых в Китае начинается от 698 900 юаней (около $97 500) и 898 000 юаней (примерно $125 00).

Аналитики Bloomberg Intelligence считают, что SU7 позволит Xiaomi увеличить продажи до 4% в 2024 году и станет фактором роста в дальнейшем. По их прогнозам, в первый год объем продаж SU7 составит 30 000−50 000 штук.