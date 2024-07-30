Porsche отказалась от планов перехода на 80% электромобилей

Немецкий автоконцерн Porsche объявил, что полный переход на электромобили займет больше времени, чем ожидалось. Об этом пишет liga.net со ссылкой на Euro News.

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Планы компании

Ранее компания планировала достичь 80% доли электромобилей в своем автопарке к 2030 году, но теперь признала, что эта цель нереалистична.

В руководстве Porsche отметили, что переход на электромобили продлится дольше, чем предполагалось пять лет назад. Хотя компания готова достичь 80% продаж электромобилей, это будет возможно только при соответствующем спросе со стороны потребителей.

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Подобные опасения выражали и Mercedes-Benz, и Renault, отмечая, что их цели по продаже электромобилей на ближайшее десятилетие могут быть слишком амбициозными, поскольку многие клиенты все еще предпочитают бензиновые автомобили.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что немецкий автопроизводитель Porsche планирует постепенно электрифицировать линейку автомобилей, чтобы электромобили составляли 80% продаж к 2030 году. Единственной моделью с двигателем внутреннего сгорания остается 911.