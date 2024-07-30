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30 июля 2024, 13:36 Читати українською

Porsche отказалась от планов перехода на 80% электромобилей

Немецкий автоконцерн Porsche объявил, что полный переход на электромобили займет больше времени, чем ожидалось. Об этом пишет liga.net со ссылкой на Euro News.

Немецкий автоконцерн Porsche объявил, что полный переход на электромобили займет больше времени, чем ожидалось.
Фото:porsche.fi

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Планы компании

Ранее компания планировала достичь 80% доли электромобилей в своем автопарке к 2030 году, но теперь признала, что эта цель нереалистична.

В руководстве Porsche отметили, что переход на электромобили продлится дольше, чем предполагалось пять лет назад. Хотя компания готова достичь 80% продаж электромобилей, это будет возможно только при соответствующем спросе со стороны потребителей.

Читайте: Porsche переведет на электродвигатели все модели, кроме культовой 911

Подобные опасения выражали и Mercedes-Benz, и Renault, отмечая, что их цели по продаже электромобилей на ближайшее десятилетие могут быть слишком амбициозными, поскольку многие клиенты все еще предпочитают бензиновые автомобили.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что немецкий автопроизводитель Porsche планирует постепенно электрифицировать линейку автомобилей, чтобы электромобили составляли 80% продаж к 2030 году. Единственной моделью с двигателем внутреннего сгорания остается 911.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
minsin
minsin
30 июля 2024, 16:14
#
На нашому прикладі видно наскільки вразлива електрична інфраструктура. Якщо бензин можна доставити в будь-якій бляшанці то з електрикою так не вийде.
Вивівши з ладу енергосистему і вийде повний колапс економіки (якщо всі перейдуть на електрокари)
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
30 июля 2024, 16:31
#
Якщо вибити електроенергію, то повний колапс економіки настане і без електрокарів. Ви зможете забезпечити виживання на генераторах, але ви не зможете вести нормально економічну діяльність. Коли ее немає зовсім — це не одне й теж саме, що віялові відключення.
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