Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу со Специальным представителем США по вопросам экономического обновления Украины Пенни Прицкер. Одной из тем обсуждений стала финансовая помощь Украине. Об этом сообщает Правительственный портал.
Украина в ближайшие недели может получить от США $3,9 млрд
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Детали встречи
Глава правительства поблагодарил США за поддержку решения стран G7 о предоставлении Украине $50 млрд за счет будущих доходов от замороженных активов россии. Стороны обсудили вопрос реализации этой инициативы.
«Для нас важно, чтобы средства были доступны Украине уже с 2025 года и была возможность направить их на все критические нужды, включая военных», — отметил Шмыгаль.
Также стороны обсудили вопросы работы Мультидонорской координационной платформы. Как отметил премьер-министр, приоритетными для Украины остаются финансирование бюджетных расходов, проекты обновления и поддержка энергетики.
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Что известно о гранте от США на 3,9 млрд
Как писал ранее «Минфин», Кабинет министров принял решение о привлечении гранта на $3,9 млрд от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка.
Средства будут направлены на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки.
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