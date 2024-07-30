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30 июля 2024, 13:10 Читати українською

Украина в ближайшие недели может получить от США $3,9 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу со Специальным представителем США по вопросам экономического обновления Украины Пенни Прицкер. Одной из тем обсуждений стала финансовая помощь Украине. Об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу со Специальным представителем США по вопросам экономического обновления Украины Пенни Прицкер.
Фото: Пенни Прицкер и Денис Шмыгаль

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Детали встречи

Глава правительства поблагодарил США за поддержку решения стран G7 о предоставлении Украине $50 млрд за счет будущих доходов от замороженных активов россии. Стороны обсудили вопрос реализации этой инициативы.

«Для нас важно, чтобы средства были доступны Украине уже с 2025 года и была возможность направить их на все критические нужды, включая военных», — отметил Шмыгаль.

Также стороны обсудили вопросы работы Мультидонорской координационной платформы. Как отметил премьер-министр, приоритетными для Украины остаются финансирование бюджетных расходов, проекты обновления и поддержка энергетики.

Читайте: Кабмин принял решение о привлечении гранта на $3,9 миллиарда от США

Шмыгаль подчеркнул, что Украина благодарна за 7,85 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, которая должна поступить от США в этом году. Первые $3,9 млрд ожидаются уже в ближайшие недели.
«Вводим системный подход в финансировании проектов экономического обновления. Уже состоялось первое заседание Стратегического инвестиционного совета при Правительстве Украины, в течение двух месяцев планируем утвердить список публичных инвестиционных проектов на 2025 год и передать его партнерам», — отметил премьер-министр.
Глава правительства поблагодарил также США за объявление о предоставлении $500 млн новых средств на энергетическую помощь и переадресацию ранее объявленных $324 млн на экстренные энергетические нужды в Украине.
Также во время встречи премьер-министр обсудил инвестиции в Украину с руководителями компаний Amentum, Clayco, Bob Clark Beyond и Westing House. Шмыгаль отметил, что это положительный сигнал украинской экономике.

Что известно о гранте от США на 3,9 млрд

Как писал ранее «Минфин», Кабинет министров принял решение о привлечении гранта на $3,9 млрд от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка.

Средства будут направлены на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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