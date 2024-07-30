Украина в ближайшие недели может получить от США $3,9 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу со Специальным представителем США по вопросам экономического обновления Украины Пенни Прицкер. Одной из тем обсуждений стала финансовая помощь Украине. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Детали встречи

Глава правительства поблагодарил США за поддержку решения стран G7 о предоставлении Украине $50 млрд за счет будущих доходов от замороженных активов россии. Стороны обсудили вопрос реализации этой инициативы.

«Для нас важно, чтобы средства были доступны Украине уже с 2025 года и была возможность направить их на все критические нужды, включая военных», — отметил Шмыгаль.

Также стороны обсудили вопросы работы Мультидонорской координационной платформы. Как отметил премьер-министр, приоритетными для Украины остаются финансирование бюджетных расходов, проекты обновления и поддержка энергетики.

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Первые $3,9 млрд ожидаются уже в ближайшие недели. Шмыгаль подчеркнул, что Украина благодарна за 7,85 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, которая должна поступить от США в этом году.

«Вводим системный подход в финансировании проектов экономического обновления. Уже состоялось первое заседание Стратегического инвестиционного совета при Правительстве Украины, в течение двух месяцев планируем утвердить список публичных инвестиционных проектов на 2025 год и передать его партнерам», — отметил премьер-министр.

Глава правительства поблагодарил также США за объявление о предоставлении $500 млн новых средств на энергетическую помощь и переадресацию ранее объявленных $324 млн на экстренные энергетические нужды в Украине.

Также во время встречи премьер-министр обсудил инвестиции в Украину с руководителями компаний Amentum, Clayco, Bob Clark Beyond и Westing House. Шмыгаль отметил, что это положительный сигнал украинской экономике.

Что известно о гранте от США на 3,9 млрд

Как писал ранее «Минфин», Кабинет министров принял решение о привлечении гранта на $3,9 млрд от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка.

Средства будут направлены на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки.