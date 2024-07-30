В Минфине хотели бы избавиться от ВВП-варрантов

Украина хотела бы выйти из ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации-2015. Об этом заявил Министр финансов Марченко в интервью «РБК-Украина».

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Что сказал министр

«Нам бы очень этого хотелось. Потому что это фактически мина замедленного действия… Мы частично снизили риски от этого инструмента в 2022 году, но этого недостаточно. Поэтому мы сейчас разрабатываем наши следующие шаги, в том числе на базе информации, которую мы получаем из рынка», — сказал он.

ВВП-варранты имеют условный общий номинал в $3,2 млрд, но не имеют конкретной номинальной стоимости на дату погашения. Платежи по варрантам зависят от темпа прироста реального ВВП Украины с 2019 года по 2039 год.

Выплаты (если таковые имеются) производятся ежегодно с лагом в два календарных года.

«Рост ВВП в 2023 году на 5,3% приводит к существенным выплатам по ВВП-варантам уже в 2025 году. Хотя благодаря тому, что мы предусмотрели это и договорились с инвесторами в 2022 году, эти выплаты будут вдвое меньше в 2025 году: 0 ,5% от ВВП вместо 1%. Любой рост ВВП Украины свыше 3% в год будет означать выплаты владельцам варрантов.

Предыстория

В 2015—2019 годах Украине нужно было погасить около $15 млрд по обязательствам прошлых лет. Денег не хватало. Кабинет министров Арсения Яценюка и возглавлявшая Наталья Яресько Минфин пошли на переговоры с собственниками долга, пишет Liga.net.

Дискуссии шли сложно, но летом 2015 года стороны сошлись на таком варианте: кредиторы списали 20% долга (около $3,7 млрд) и дали Минфину отсрочку на четыре года. Они получили облигации с более высокой ставкой (7,75% вместо 7,22%, но на меньшую сумму) и бонус — ВВП-варанты на $3,2 млрд, по которым Украина обязалась в течение 20 лет отдавать им процент от экономического роста.