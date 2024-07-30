Австрийский Raiffeisen Bank International затрудняется назвать сроки ухода с рынка рф

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International продолжает работать над продажей или выделением российского дочернего Райффайзенбанка. Об этом пишет Frank media.

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Что известно

Но поскольку оба варианта требуют многочисленных согласований с различными российскими и европейскими властями, а также с регуляторами этих стран, процесс не полностью находится в руках RBI, из-за этого группе сложно сделать реалистичный прогноз относительно того, когда она завершит деконсолидацию своего российского банка.

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Текущие резервы капитала могут полностью абсорбировать даже полную деконсолидацию российского Райффайзенбанка по гипотетической балансовой стоимости, равной нулю, указано в отчете группы.

В соответствии с требованиями Европейского центрального банка группа еще больше сократит бизнес в россии. Первые последствия для клиентов, такие как ограничение платежей, уже вступили в силу, дальше последуют дополнительные меры, сообщает группа.