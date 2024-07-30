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30 июля 2024, 10:24 Читати українською

Австрийский Raiffeisen Bank International затрудняется назвать сроки ухода с рынка рф

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International продолжает работать над продажей или выделением российского дочернего Райффайзенбанка. Об этом пишет Frank media.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International продолжает работать над продажей или выделением российского дочернего Райффайзенбанка.
Фото: depositphotos

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Что известно

Но поскольку оба варианта требуют многочисленных согласований с различными российскими и европейскими властями, а также с регуляторами этих стран, процесс не полностью находится в руках RBI, из-за этого группе сложно сделать реалистичный прогноз относительно того, когда она завершит деконсолидацию своего российского банка.

Читайте: Raiffeisen обещает летом начать сворачивать бизнес в россии

Текущие резервы капитала могут полностью абсорбировать даже полную деконсолидацию российского Райффайзенбанка по гипотетической балансовой стоимости, равной нулю, указано в отчете группы.

В соответствии с требованиями Европейского центрального банка группа еще больше сократит бизнес в россии. Первые последствия для клиентов, такие как ограничение платежей, уже вступили в силу, дальше последуют дополнительные меры, сообщает группа.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
30 июля 2024, 12:59
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