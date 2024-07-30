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30 июля 2024, 9:41 Читати українською

путин разрешил «дружественным» странам не возвращать россии еще $600 миллионов долгов

Российские власти продолжают советскую практику прощения долгов «дружественным» странам, надеясь найти союзников в противостоянии с Западом. Так, в 2024 году российский бюджет недосчитается еще около 50 млрд руб., или $578 млн, выплат по ранее выданным межгосударственным кредитам. Об этом говорится в данных Счетной палаты россии, передает The Moscow Times.

Российские власти продолжают советскую практику прощения долгов «дружественным» странам, надеясь найти союзников в противостоянии с Западом.
Фото:24tv.ua

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Что известно

Вместо запланированных 99 млрд руб. в виде процентов и погашения тела долга россия получит в этом году вдвое меньше — 49,7 млрд руб. Это связано с изменениями условий межправительственных соглашений, объясняет Счетная палата россии, не уточняя, какие страны получили поблажки и на каких условиях.

Предполагается, что новую отсрочку по кредитам могли получить страны Африки или любой крупный торговый партнер россии, например Турция или Индия.

По данным Всемирного банка, к началу 2023 года совокупная задолженность иностранных государств перед россией составила $28,9 млрд, а крупнейшими должниками были Беларусь ($8,2 млрд), Бангладеш ($5,9 млрд), Индия ($3,8 млрд), Египет ($1,8 млрд) и Вьетнам ($1,4 млрд).

В 2023 году кремль списал долги двум государствам Африки. Соглашение по долгу на $690 млн было заключено из Сомали — одной из беднейших стран мира, входящей в топ-5 наименее развитых государств по шкале ООН.

В целом россия списала странам Африки $20 млрд долга, рассказывал в мае прошлого года президент россии владимир путин. Анголе была прощена задолженность на $3,5 млрд, возникшая в результате закупки оружия у СССР, Эфиопии — на $5 млрд, Алжира — на $5,7 млрд, Ливии — на $4,5 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 июля 2024, 9:48
#
Нічого нового — купив лояльність…
+
0
mphet26
mphet26
30 июля 2024, 12:36
#
На свои гуляет
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