Укрэнерго на 30 июля отменило отключения электроэнергии

30 июля отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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Что известно

«При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения потребления будет уведомлено дополнительно», — отметили в компании.

Какая ситуация в Украине

Ранее, как писал «Минфин», в Укрэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.

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