30 июля отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Укрэнерго на 30 июля отменило отключения электроэнергии
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Что известно
«При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения потребления будет уведомлено дополнительно», — отметили в компании.
Какая ситуация в Украине
Ранее, как писал «Минфин», в Укрэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.
Источник: Минфин
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