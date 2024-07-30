США объявили о новом пакете для Украины в размере до $200 млн. Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Голос Америки.
США объявили о новом пакете помощи для Украины на $200 миллионов
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Что будет входить в пакет
Помощь будет включать:
- средства противовоздушной обороны
- артиллерийские боеприпасы HIMARS
- минометные снаряды
- противотанковые ракеты Javelin.
Министерство обороны США также оказывает долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств противовоздушной обороны, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей.
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Напомним
Как писал ранее «Минфин», США предоставили Украине помощь в размере $82 млрд с момента начала российского полномасштабного вторжения.
Источник: Минфин
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