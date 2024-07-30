США объявили о новом пакете помощи для Украины на $200 миллионов

США объявили о новом пакете для Украины в размере до $200 млн. Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Голос Америки.

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Что будет входить в пакет

Помощь будет включать:

средства противовоздушной обороны

артиллерийские боеприпасы HIMARS

минометные снаряды

противотанковые ракеты Javelin.

Министерство обороны США также оказывает долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств противовоздушной обороны, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», США предоставили Украине помощь в размере $82 млрд с момента начала российского полномасштабного вторжения.