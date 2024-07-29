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29 июля 2024, 17:00 Читати українською

Глава Tether анонсировал запуск нового продукта в экосистеме компании

Генеральный директор компании Tether Паоло Ардоино анонсировал запуск нового продукта эмитентом стейблкоина USDT. Бизнесмен заявил, что разрабатываемый сервис станет одним из ключевых компонентов «футуристической экосистемы» фирмы, пишет incrypted.

Генеральный директор компании Tether Паоло Ардоино анонсировал запуск нового продукта эмитентом стейблкоина USDT.

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Что известно

По словам Ардоино, продукт будет использовать открытый код. При этом он не стал вдаваться в подробности и называть какие-либо сроки запуска сервиса.

Пользователи социальной сети X (ранее Twitter) сделали несколько предположений о разрабатываемом проекте. Некоторые участники сообщества заявили о возможной связи анонса с компанией Holepunch. Еще часть представителей коммьюнити заговорили о сотрудничестве Lightning Network и эмитента USDT.

Не обошлось и без критических высказываний по адресу Паоло Ардоино и компании Tether. Некоторые пользователи считают, что фирма должна «просто печатать» стейблкоины и «накачивать» биткоин. По мнению критиков, это единственное практическое применение USDT.

Помимо анонса нового продукта, глава Tether также заявил о значительных сдвигах в политической плоскости Соединенных Штатов. Ардоино подчеркнул, что кандидат в президенты США «наконец-то признает важность стейблкоинов», а также необходимость создания нормативно-правовой базы для этого класса активов.

Очевидно, CEO Tether подразумевал выступление политика Дональда Трампа на конференции Bitcoin 2024. В своей речи он вновь выразил поддержку отрасли криптоактивов и пообещал создать «стратегический национальный запас первой криптовалюты».

Паоло Ардоино уверен, что признание биткоина «значимым источником благосостояния» позволит воплотить в жизнь право на финансовую свободу пользователей.

Курс криптовалют к доллару

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
29 июля 2024, 17:10
#
На Трампа великі сподівання у криптоіндустрії:))
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