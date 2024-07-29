Глава Tether анонсировал запуск нового продукта в экосистеме компании

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Что известно

По словам Ардоино, продукт будет использовать открытый код. При этом он не стал вдаваться в подробности и называть какие-либо сроки запуска сервиса.

Пользователи социальной сети X (ранее Twitter) сделали несколько предположений о разрабатываемом проекте. Некоторые участники сообщества заявили о возможной связи анонса с компанией Holepunch. Еще часть представителей коммьюнити заговорили о сотрудничестве Lightning Network и эмитента USDT.

Не обошлось и без критических высказываний по адресу Паоло Ардоино и компании Tether. Некоторые пользователи считают, что фирма должна «просто печатать» стейблкоины и «накачивать» биткоин. По мнению критиков, это единственное практическое применение USDT.

Помимо анонса нового продукта, глава Tether также заявил о значительных сдвигах в политической плоскости Соединенных Штатов. Ардоино подчеркнул, что кандидат в президенты США «наконец-то признает важность стейблкоинов», а также необходимость создания нормативно-правовой базы для этого класса активов.