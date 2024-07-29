«Новая почта» добавляет возможность оставить чаевые своим работникам через приложение.
В приложении «Новой почты» появилась функция «Чайовые»
Подробности
Воспользовавшись услугой компании, пользователям будет предложено оценить обслуживание. После отметки 4 или 5 звезд, откроется блок с чаевыми, в котором можно выбрать предложенную сумму или указать свою и оставить отзыв.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
початку підняли тарифи до космічних, а тепер ще й чайові просять
користуюсь тільки якщо продавець не може надіслати укрпоштою