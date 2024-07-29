В приложении «Новой почты» появилась функция «Чайовые»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июля 2024, 16:45 Читати українською

В приложении «Новой почты» появилась функция «Чайовые»

«Новая почта» добавляет возможность оставить чаевые своим работникам через приложение.

«Новая почта» добавляет возможность оставить чаевые своим работникам через приложение.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиВоспользовавшись услугой компании, пользователям будет предложено оценить обслуживание.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Воспользовавшись услугой компании, пользователям будет предложено оценить обслуживание. После отметки 4 или 5 звезд, откроется блок с чаевыми, в котором можно выбрать предложенную сумму или указать свою и оставить отзыв.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
bonv
bonv
29 июля 2024, 17:07
#
Жесть.
+
0
bonv
bonv
29 июля 2024, 17:08
#
Вчителям у школі теж введіть чайові, якщо обіцяну зарплату в 4 тис баксів не виплачуєте… І дітям за добрі оцінки.
+
+45
Sergіy Podik
Sergіy Podik
29 июля 2024, 17:16
#
Нова пошта взалі знахабніла…

початку підняли тарифи до космічних, а тепер ще й чайові просять

користуюсь тільки якщо продавець не може надіслати укрпоштою
+
0
Три літри
Три літри
29 июля 2024, 17:30
#
Ну якщо тобі ОК чекати тиждень — користуйся. Ніхто не проти
+
+44
Mr YouSt
Mr YouSt
29 июля 2024, 17:28
#
Мягко направляют клиента на идею о самообслуживании в отделении НП и отправке с поштомата
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
29 июля 2024, 21:25
#
У Нової пошти директор випадково не Гетьманцев і так за пересилку деруть більше грошей ніж коштує сама посилка так ще їм і на чай треба дати. А харя не трісне.
+
0
Три літри
Три літри
29 июля 2024, 22:15
#
Нащо ти лист мамі відправляєш новою поштою?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами