В приложении «Новой почты» появилась функция «Чайовые»

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Подробности

Воспользовавшись услугой компании, пользователям будет предложено оценить обслуживание. После отметки 4 или 5 звезд, откроется блок с чаевыми, в котором можно выбрать предложенную сумму или указать свою и оставить отзыв.