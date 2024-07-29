«Доступные кредиты 5-7-9»: За прошлую неделю предприниматели получили кредитов на 1,6 млрд грн

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 445 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн, из которых 336 кредитов — от банков государственного сектора экономики на 0,8 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Сколько выдано кредитов

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 13 839 кредитов на 52,3 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 10 471 кредит на 27 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 57 981 кредит на 229,6 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 43 505 кредитов на 117,4 млрд грн), из которых по состоянию на 29 июля текущего года:

22,21 млрд грн — на инвестиционные цели;

62,7 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

39,31 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

18,35 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,58 млрд грн — на антивоенные цели;

15,93 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 92 803 кредитных договора на 319,2 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 63 981 договор на 144 млрд гривен.