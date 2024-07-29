Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, сократила чистую прибыль во втором квартале на 12%, при этом скорректированный показатель и выручка не оправдали ожиданий рынка.
McDonald's снизил чистую прибыль на 12%
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Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $2,02 млрд по сравнению с $2,31 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $2,8 с $3,15.
Прибыль без учета разовых факторов составила $2,97 на акцию, оказавшись хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $3,07 на акцию.
Квартальная выручка McDonald's почти не изменилась и составила $6,49 млрд. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $6,62 млрд.
Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие не менее 13 месяцев) в апреле-июне снизились на 1% (прогноз — рост на 0,4%), в том числе в США показатель уменьшился на 0,7% (изменений не ожидалось).
Сопоставимые продажи компании на зарубежных рынках, где она управляет ресторанами (International Operated Markets), сократились на 1,1%. На «рынках развития», где она работает по модели лицензирования (International Developmental Licensed Markets), показатель упал на 1,3%.
Акции McDonald's прибавляют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов в понедельник.
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Наприкінці минулого кварталу компанія запустила в США акцію з продажу страв за 5 доларів. Перші результати свідчать про те, що це привертає клієнтів, хоча зростання продажів буде помітне тільки наприкінці року. Крім того, мережа ввела в меню акційні пропозиції, сподіваючись залучити покупців.
За словами головного виконавчого директора Кріса Кемпчінскі, мережа, як і раніше, буде орієнтуватися на «надійні, повсякденні цінності», оскільки покупці стають більш розбірливими у своїх витратах.
За межами США бойкоти через війну між Ізраїлем і Хамасом продовжують позначатися на продажах у сегменті, що включає Близький Схід. Раніше компанія попереджала, що спад триватиме доти, доки конфлікт не вирішиться. McDonald’s також повідомила про зниження продажів у Китаї та Франції.
Загальносистемні продажі - показник, що враховує роботу нових ресторанів, — також знизилися, що свідчить про те, що відкриття нових закладів не компенсує проблему наявних. Мережа бургерних перебуває в самому розпалі амбітного плану розширення, плануючи до 2027 року мати 50 000 закладів по всьому світу.