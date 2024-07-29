В августе 2024 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.
Сколько будет стоить газ для населения в августе
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Предложения поставщиков:
- «Эру Людям» — 7,70 гривен
- «Энерджи трейд групп» — 7,799
- «Нафтогаз Украины» — 7,96
- «Тернопольгаз сбыт» — 7,96
- «Прикарпатый энерго трейд» — 7,98
- «Полтавагаз сбыт» — 7,99
- «Галнефтегаз» — 7,99
- «Львовэнергосбыт» — 8,20
- «Киевские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46
- «Днепровские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46
- «Аскания Энерджи» — 9,95
- «СвитлоГаз» — 9,99.
Источник: Минфин
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