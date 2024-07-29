Агрохолдинг «Овостар» предлагает акционерам отказаться от дивидендов за прошлый год

Агрохолдинг «Овостар» предлагает акционерам отказаться от выплаты дивидендов по итогам работы в 2023 году и направить всю чистую прибыль в $44,975 млн в резерв нераспределенной прибыли. Об этом пишет fixygen.ua.

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Как отмечено в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, соответствующий вопрос внесен в повестку дня назначенного на 21 августа годового собрания акционеров.

Компания последний раз выплатила промежуточные дивиденды за 2022 год EUR 3,6 млн из расчета EUR 0,65 за акцию, однако затем отказалась от выплаты окончательных дивидендов.

Агрохолдинг «Овостар Юнион» — вертикально интегрированная холдинговая компания, один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине. «Овостар» в 2023 году увеличил чистую прибыль в 7,4 раза — до $45 млн, EBITDA — в 4,5 раза, до $50,4 млн, а выручку — на 20%, до $162,5 млн.

Холдинговая компания группы — Ovostar Union NV — в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE по цене PLN62 за акцию ($22,78 по тогдашнему курсу) и привлекла $33,2 млн.