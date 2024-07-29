Владельцами микрокредитных компаний «Просто Позика» и «Тайм Кредит» оказались граждане россии — СМИ

Владельцы микрокредитных организаций ООО «Просто Ссуда» и ООО «Тайм Кредит » получили гражданство россии и поддерживали российскую пропаганду, но продолжают сохранять украинское гражданство и бизнес в Украине. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», пишет «Радио Свобода».

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«Просто Заем»

Компания «Просто Заем» основана в 2014 году и имеет более 30 филиалов по всей Украине. Фирма предлагает заемщикам кредиты наличными от 2 до 50 тысяч гривен, процентная ставка по ним может достигать полутора миллионов процентов (1 597 820,85%) годовых, в зависимости от суммы кредита и срока его погашения.

В официальных реестрах владельцами компании указаны два гражданина Украины. Основной — Андрей Манучаров, ему принадлежит 90% фирмы, и Евгений Слюсарь — ему принадлежит 10%.

«Схемы» выяснили, что основной собственник кредитной фирмы — Андрей Манучаров — является гражданином РФ с 2014 года. До этого Манучаров работал в Украине и возглавлял государственное объединение «Укрморпорт».

Однако на фоне сообщений о возможных финансовых злоупотреблениях он уволился и зарегистрировал микрокредитный бизнес в Украине. Сразу после регистрации фирмы Манучаров в апреле 2014 года получил в Крыму паспорт гражданина РФ, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы РФ.

Вместе с российским паспортом Манучаров получил и работу в государственных органах РФ — его представляли советником гендиректора российского федерального предприятия «Росморпорт».

В то же время сын Манучарова — Иван Манучаров — стал депутатом подконтрольного россии парламенту оккупированного Крыма от партии «Единая россия».

«Тайм Кредит»

Супруга Андрея Манучарова Наталья также получила гражданство Российской Федерации в 2014 году. А позже, как и ее муж, зарегистрировала микрокредитную организацию под названием «Тайм Кредит», насчитывающую по меньшей мере 11 представительств по всей Украине.

Напомним, что в мае 2022 года Национальный банк Украины издал постановление, которым запретил гражданам РФ управлять небанковскими финансовыми учреждениями.