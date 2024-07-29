Владельцами микрокредитных компаний «Просто Позика» и «Тайм Кредит» оказались граждане россии — СМИ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июля 2024, 14:18 Читати українською

Владельцами микрокредитных компаний «Просто Позика» и «Тайм Кредит» оказались граждане россии — СМИ

Владельцы микрокредитных организаций ООО «Просто Ссуда» и ООО «Тайм Кредит» получили гражданство россии и поддерживали российскую пропаганду, но продолжают сохранять украинское гражданство и бизнес в Украине. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», пишет «Радио Свобода».

Владельцы микрокредитных организаций ООО «Просто Ссуда» и ООО «Тайм Кредит» получили гражданство россии и поддерживали российскую пропаганду, но продолжают сохранять украинское гражданство и бизнес в Украине.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Просто Заем»

Компания «Просто Заем» основана в 2014 году и имеет более 30 филиалов по всей Украине. Фирма предлагает заемщикам кредиты наличными от 2 до 50 тысяч гривен, процентная ставка по ним может достигать полутора миллионов процентов (1 597 820,85%) годовых, в зависимости от суммы кредита и срока его погашения.

В официальных реестрах владельцами компании указаны два гражданина Украины. Основной — Андрей Манучаров, ему принадлежит 90% фирмы, и Евгений Слюсарь — ему принадлежит 10%.

«Схемы» выяснили, что основной собственник кредитной фирмы — Андрей Манучаров — является гражданином РФ с 2014 года. До этого Манучаров работал в Украине и возглавлял государственное объединение «Укрморпорт».

Однако на фоне сообщений о возможных финансовых злоупотреблениях он уволился и зарегистрировал микрокредитный бизнес в Украине. Сразу после регистрации фирмы Манучаров в апреле 2014 года получил в Крыму паспорт гражданина РФ, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы РФ.

Вместе с российским паспортом Манучаров получил и работу в государственных органах РФ — его представляли советником гендиректора российского федерального предприятия «Росморпорт».

В то же время сын Манучарова — Иван Манучаров — стал депутатом подконтрольного россии парламенту оккупированного Крыма от партии «Единая россия».

«Тайм Кредит»

Супруга Андрея Манучарова Наталья также получила гражданство Российской Федерации в 2014 году. А позже, как и ее муж, зарегистрировала микрокредитную организацию под названием «Тайм Кредит», насчитывающую по меньшей мере 11 представительств по всей Украине.

Напомним, что в мае 2022 года Национальный банк Украины издал постановление, которым запретил гражданам РФ управлять небанковскими финансовыми учреждениями.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
KValera
KValera
29 июля 2024, 14:49
#
«Никогда такого не было и вот опять!»
+
0
bonv
bonv
29 июля 2024, 15:20
#
Мінфін нікого з них не рекламував?:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают tiger2000, vfp и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами