Сайт Банка россии подвергся DDoS-атаке — росСМИ

Сайт Банка россии с утра работает с перебоями, у многих пользователей сайт и вовсе не загружается, рассказали Frank Media несколько активных пользователей портала ЦБ.

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Что известно

Если открывать сайт ЦБ из другой страны, то сайт вовсе не загружается. Там появляется значок DDoS-Guard (провайдер безопасности, который предоставляет услуги по обеспечению защиты от DDoS-атак, доставке контента и веб-хостинга) и надпись «Service is not available in your region» («Сервис недоступен в вашем регионе»). Из россии портал также работает с перебоями, но иногда получается его открыть.

Несколько источников, знакомых с ситуацией, говорят, что на сервисы Банка россии идет DDoS-атака.

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Такие же наблюдались на прошлой неделе в отношении ряда крупных российских банков.

Например, некоторое время не работали мобильные приложения или сайты РСХБ, ВТБ, Райффайзенбанка, Росбанка, Альфа-банка, Газпромбанка. О том, что причина сбоя работы приложений — это именно DDoS-атаки, подтверждали в ВТБ и РСХБ.

В пресс-службе ВТБ на прошлой неделе также рассказывали, что тогда «банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа».

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 28 июля россияне не могли снять наличные денежные средства после беспрецедентной атаки киберспециалистов Главного управления разведки Министерства обороны Украины по банковскому сектору.