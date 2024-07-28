Атак ГУР на банковский сектор рф: россияне не могут снять деньги

Россияне не могут снять наличные денежные средства после беспрецедентной атаки киберспециалистов Главного управления разведки Министерства обороны Украины по банковскому сектору. Об этом сообщает источник в ГУР, передает Укринформ.

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Атака на банковский сектор продолжается уже несколько дней и набирает обороты.

После поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем подверглись атаке банкоматы.

Кроме того, украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.

Как сообщают источники в разведке, к главным банковским учреждениям России, которым уже заблокированы онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы.

Теперь пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, так как при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.

Кроме того, киберспециалистам ГУР удалось получить доступ к большим объемам баз данных финансовых учреждений, на которых осуществляется атака.

К пораженным «ВТБ-Банком», «Альфа Банком», «СберБанком», «Райффайзен банком», «РСХБ Банком», «Росбанком», «Газпромбанком», «Т-Банком» и «ИБанком» добавился российский банк «Дом. рф». Также заблокирована работа брокерского приложения «Т-инвестиции».

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