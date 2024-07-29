Японские автопроизводители объединяются на фоне усиления конкуренции с Китаем

Mitsubishi Motors присоединяется к альянсу компаний Honda-Nissan, чтобы составить конкуренцию китайским и американским автопроизводителям. Об этом сообщает Nikkei, передает ЭП.

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Tesla и китайские автопроизводители инвестируют значительные средства в электромобили, это создает условия, в которых японские автопроизводители не могут конкурировать с ними с точки зрения масштаба и цепочки поставок.

Объединение Mitsubishi и Honda-Nissan создаст на внутреннем рынке Японии две силы: Toyota Motor Group и альянс Honda-Nissan-Mitsubishi.

В марте Honda и Nissan объявили о всеобъемлющем соглашении о сотрудничестве, но не было принято решение о том, что делать с Mitsubishi Motors, в котором Nissan владеет 34,01% акций.

Компания Mitsubishi Motors подписала соглашение о неразглашении информации с Honda и Nissan и начала переговоры об объединении. Honda и Nissan являются вторым и третьим крупнейшими автопроизводителями в Японии, соответственно с глобальными продажами 4,1 миллиона и 3,44 миллиона единиц в финансовом году, заканчивающемся в марте 2024 года. Если добавить 810 000 единиц Mitsubishi Motors, то у группы будет продажи 8,35 миллиона автомобилей.

Toyota, крупнейший автопроизводитель Японии и конкурент альянса Honda-Nissan-Mitsubishi, уже объединилась с Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda и Hino Motors, в результате чего совокупный объем продаж пяти автопроизводителей достигнет 16 миллионов единиц.