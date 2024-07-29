Швейцария отказалась передавать Украине доходы от замороженных активов рф

Швейцария не будет следовать подходу Европейского союза и передавать Украине доходы от замороженных российских активов. Об этом пишет delo.ua со ссылкой на Swissinfo.

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Позиция Швейцарии

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (Seco) заявил, что страна не будет соблюдать подход ЕС. Там отмечают, что в соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами, Швейцария не может получать «какой-то чрезвычайный доход в связи со средствами российского центрального банка». В Seco уточнили, что эта позиция касается именно Швейцарии.

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По состоянию на апрель 2024 года общая стоимость активов из ЦБ рф, замороженных в Швейцарии, составила чуть более 7 млрд швейцарских франков. Эти средства отделены от замороженных активов, принадлежащих физическим или юридическим лицам, связанным с россией.

Напомним

Как писал «Минфин», 26 июля Европейский Союз объявил о передаче Украине первого транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

Швейцария придерживается политики нейтралитета. Страна не оказывала Украине оружия или какой-либо другой летальной помощи — только гуманитарную поддержку.