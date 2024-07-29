Укрэнерго: 29 июля свет будут отключать только с 18:00 до 23:00 (обновлено)

29 июля с 18:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений электроэнергии. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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«В другие часы — без ограничений», — уточнили в компании.

Обновлено

Согласно сообщению ДТЭК, в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях графики отключений начнут действовать с 18:00, а не с 16:00, как планировали ранее.

Какая ситуация в Украине

Ранее, как писал «Минфин», в «Укрэнерго» заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.

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