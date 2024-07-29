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29 июля 2024, 8:13 Читати українською

Укрэнерго: 29 июля свет будут отключать только с 18:00 до 23:00 (обновлено)

29 июля с 18:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений электроэнергии. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

29 июля с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений электроэнергии.
Фото:depositphotos

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«В другие часы — без ограничений», — уточнили в компании.

Обновлено

Согласно сообщению ДТЭК, в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях графики отключений начнут действовать с 18:00, а не с 16:00, как планировали ранее.

Какая ситуация в Украине

Ранее, как писал «Минфин», в «Укрэнерго» заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.

Читайте: Самый сложный период лета в энергетике позади — Укрэнерго

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
29 июля 2024, 10:13
#
Опять левые отключения — сейчас же вернулась жара — опять кондеи гоняют на максимуме — а отключения вечером…
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