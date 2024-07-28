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28 июля 2024, 15:00 Читати українською

64% украинских беженцев собираются вернуться на родину — опрос

64% украинских беженцев намерены вернуться, поскольку не адаптировались к жизни в новых странах. Об этом говорится в исследовании Gradus Research.

64% украинских беженцев намерены вернуться, поскольку не адаптировались к жизни в новых странах.

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Фактор адаптации оказывает существенное влияние на намерение вернуться назад в Украину, о котором отметили 55% респондентов.

Больше всего стремятся вернуться те мигранты, которые работают удаленно на украинские компании (70%) или временно нетрудоустроены (68%).

Косвенно влияет на адаптацию и пережитый опыт агрессивного поведения со стороны резидентов стран временного пребывания: около четверти опрошенных (23%) отметили, что сталкивались с ее проявлениями. Вместе с тем, 60% опрошенных ощущают личную безопасность за рубежом, и несколько больше (65%) спокойны за безопасность своих детей, и для них это становится весомым сдерживающим фактором к возвращению.

Что касается ожидаемых сроков обратной миграции, то подавляющее большинство респондентов (62%) не готовы назвать точные даты.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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stas12345
stas12345
28 июля 2024, 15:05
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После победы вернутся, пить пиво в крыму
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