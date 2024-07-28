Страны G7 к октябрю согласуют выделение Украине $50 млрд на средства российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.
Страны G7 согласуют план выделения Украине $50 млрд до октября — министр финансов США
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Состоялись конструктивные переговоры. Мы тесно сотрудничаем, чтобы продвинуть эту инициативу вперед. Я думаю, что все выглядит хорошо с точки зрения того, что нам удастся это сделать, вероятно, до октября», — сказала министр.
Еллен добавила, что Вашингтон добивается гарантий от Европы, что российские активы останутся замороженными в течение длительного времени.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии