Страны G7 согласуют план выделения Украине $50 млрд до октября — министр финансов США

Страны G7 к октябрю согласуют выделение Украине $50 млрд на средства российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

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«Состоялись конструктивные переговоры. Мы тесно сотрудничаем, чтобы продвинуть эту инициативу вперед. Я думаю, что все выглядит хорошо с точки зрения того, что нам удастся это сделать, вероятно, до октября», — сказала министр.

Еллен добавила, что Вашингтон добивается гарантий от Европы, что российские активы останутся замороженными в течение длительного времени.