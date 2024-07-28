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28 июля 2024, 12:16 Читати українською

Госслужба финмониторинга будет еженедельно сообщать о новых методах и схемах отмывания средств

Государственной службой финансового мониторинга начата подготовка еженедельных методологических дайджестов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Государственной службой финансового мониторинга начата подготовка еженедельных методологических дайджестов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ).

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Дайджесты будут содержать актуальные данные о новых методах и схемах отмывания средств и финансирования терроризма, что позволит субъектам адаптировать свои процедуры мониторинга и контроля.

Как отмечают в Госфинмониторинге, для регуляторов и правоохранительных органов эти материалы станут важным инструментом для разработки эффективных стратегий борьбы с отмыванием средств, включая обучение и координацию действий между различными учреждениями для обеспечения надлежащего сотрудничества и обмена релевантной информацией.

Уточняется, что дайджесты размещены в рубрике «Методология» официального вебсайта Госфинмониторинга и будут дополняться еженедельно, обеспечивая свежую информацию и рекомендации в этой важной сфере.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
28 июля 2024, 12:28
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Методологічні дайджести у сфері ПВК/ФТ - кладезь интересной информации…

https://bit.ly/4ciA7Ut
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