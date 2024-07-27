Самый сложный период лета в энергетике уже позади — Укрэнерго

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По его словам, «у нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась. Это связано, прежде всего, с тем, что наконец-то спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. Следовательно — уменьшилось потребление электроэнергии. И также, конечно, это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности — долгожданные, важные для энергосистемы — которые, безусловно, придают нам мощности и сокращают дефицит».

«В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые — немного больше. А в некоторые — мы даже имеем возможность не вводить никакие ограничения электропотребления», — отметил Кудрицкий.