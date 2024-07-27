Компании Meta грозит штраф от ЕС на $13,4 млрд

Meta Platforms Марка Цукерберга получит миллиардный антимонопольный штраф в ЕС из-за связи сервиса объявлений Marketplace с соцсетью Facebook. Компания может заплатить $13,4 млрд (10% ее глобального дохода в 2023 году). Об этом сообщает Reuters.

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Обвинение Еврокомиссии состоит в том, что компания предоставила своему сервису Facebook Marketplace преимущества, объединив его с соцсетью.

Также антимонопольный орган ЕС заявил, что американский гигант злоупотребляет доминирующим положением, в одностороннем порядке навязывая несправедливые торговые условия конкурирующим онлайн-сервисам объявлений, размещающих рекламу в Facebook или Instagram.

Вероятно, комиссия примет решение в сентябре или октябре 2024 года.

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