Еврокомиссия открывает дело против Meta: подозревают в нарушении «Закона о цифровых рынках»

Европейская комиссия открывает производство против Meta из-за возможного нарушения «Закона о цифровых рынках», в частности, из-за модели «оплата или согласие». Об этом сообщает Financial Times.

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В чем обвиняют компанию

По умолчанию пользователи социальных сетей соглашаются на сбор данных компанией. Модель оплаты или согласия предусматривает возможность для пользователей Instagram и Facebook заплатить, чтобы компания не использовала их данные.

Регуляторы считают модель компании рискованной для пользователей, ведь она дает им ошибочную альтернативу, заставляющую их позволить Meta использовать данные для рекламы.

Как комментируют ситуацию в Meta

«Подписка, которая позволяет убрать рекламу, соблюдает правила высшего суда в Европе и DMA. Мы с нетерпением ждем дальнейшего конструктивного диалога с Европейской комиссией для завершения этого расследования», — говорится в заявлении.

Как и в случае с расследованием по Apple, которое Еврокомиссия запустила на прошлой неделе, в случае нарушения DMA, Meta может получить штраф в размере 10% от всего глобального дохода и 20% в случае повторного нарушения.