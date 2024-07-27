США предоставили Украине помощь на $82 млрд с начала большой войны

США предоставили Украине помощь в $82 млрд с момента начала российского полномасштабного вторжения, сообщила заместитель министра торговли США Мариса Лаго. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Лаго заверила, что США «будут с Украиной на каждом шагу». Она отметила, что для ее команды в Министерстве торговли, Администрации международной торговли непреклонная приверженность Украине означает подключение американских компаний к неотложным потребностям уже сейчас, в частности, в сфере обороны и энергетики.

«Не менее важно и то, что мы уже сейчас планируем победу Украины и экономическое восстановление страны. Прислушиваясь к наставлениям президента Зеленского, США и наши партнеры не ждут окончания войны, чтобы приступить к планированию восстановления», — подчеркнула она.

Лаго отметила, что поддержка Украины — «это не просто правильное решение, а инвестиции в трансатлантическую безопасность и демократические ценности, которыми мы все дорожим».