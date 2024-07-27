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27 июля 2024, 10:47 Читати українською

США предоставили Украине помощь на $82 млрд с начала большой войны

США предоставили Украине помощь в $82 млрд с момента начала российского полномасштабного вторжения, сообщила заместитель министра торговли США Мариса Лаго. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

США предоставили Украине помощь в $82 млрд с момента начала российского полномасштабного вторжения, сообщила заместитель министра торговли США Мариса Лаго.

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Лаго заверила, что США «будут с Украиной на каждом шагу». Она отметила, что для ее команды в Министерстве торговли, Администрации международной торговли непреклонная приверженность Украине означает подключение американских компаний к неотложным потребностям уже сейчас, в частности, в сфере обороны и энергетики.

«Не менее важно и то, что мы уже сейчас планируем победу Украины и экономическое восстановление страны. Прислушиваясь к наставлениям президента Зеленского, США и наши партнеры не ждут окончания войны, чтобы приступить к планированию восстановления», — подчеркнула она.

Лаго отметила, что поддержка Украины — «это не просто правильное решение, а инвестиции в трансатлантическую безопасность и демократические ценности, которыми мы все дорожим».

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

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+15
godvinik
godvinik
27 июля 2024, 10:53
#
Размер ленд-лиза, предоставленного СССР во время Второй мировой войны, оценивается в 11,3 миллиарда долларов по тогдашним ценам. Если пересчитать эту сумму в современные цены, учитывая инфляцию, то она составит около 180 миллиардов долларов (оценка на 2023 год). Однако точная сумма может варьироваться в зависимости от методов расчета инфляции и конкретного года, к которому приводится стоимость.
+
+25
Rubi0
Rubi0
27 июля 2024, 10:59
#
Эти деньги если дали сразу после майдана в 2014 на развитие, то там не то что Крым с Донбасом, Ростов с Белгородом в очереди за паспортами бы стояли. Но почему-то тогда у Байдена с Нуланд денег не нашлось
+
+30
Ranet
Ranet
27 июля 2024, 11:08
#
Грем не соврал. Это их лучшая инвестиция!
+
+30
godvinik
godvinik
27 июля 2024, 11:24
#
Дали сотни миллиардов, а получили земли сколько он там сказал, на 4 триллиона ископаемых
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 июля 2024, 13:17
#
А ще він казав, що потрібно знижувати планку по мобілізації з 18 років. Як тільки понизять, дадуть ще надцять лярдів.
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0
bonv
bonv
27 июля 2024, 12:57
#
Респект за підтримку!
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0
bonv
bonv
27 июля 2024, 12:58
#
Без допомоги США вже б не було України.
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0
Mini Mi
Mini Mi
27 июля 2024, 13:24
#
Без «допомоги» США не було б ні Крима, ні днр з лнр, ні ато, ні війни.
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