Сегодня графики отключения света будут действовать до конца суток

В пятницу, 26 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Отмечается, что с 5:00 до 13:00; 18:00 до 20:00; 23:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 — две очереди отключений.

Атака рф 26 июля

В Укрэнерго также отметили, что сегодня ночью российские БПЛА нанесли удары по энергообъектам в Житомирской и Черниговской областях. Из-за чего обесточены бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирской области. К утру энергопитание большинства потребителей возобновлено.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что общая ситуация в энергосистеме Украины улучшилась, но ремонты ее объектов продолжаются.