Украина национализировала активы российского олигарха Кононова на 2 миллиарда

По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины ЧАО «Винницабытхим», которым владел олигарх из россии Виктор Кононов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Согласно материалам производства на этом предприятии производилась косметическая продукция и бытовая химия таких брендов как «Ушастый нянь», «Мистер чистер», Sarma и т. д.

Речь идет о передаче в пользу государства 100% акций компании, а также всех ее банковских счетов, промышленных мощностей, транспорта и недвижимости.

Общая стоимость национализированных активов ведущего производителя бытовой химии в Украине составляет более 2 млрд. грн.

Установлено, что Кононов является гендиректором и одним из бенефициарных владельцев подсанкционной компании россии «Невская косметика», которой принадлежали активы винницкого предприятия.

«Сам российский миллиардер является публичным сторонником войны против Украины и одним из ключевых „доноров“ бюджета страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Чтобы скрыть от национализации продукцию винницкого филиала, топ-менеджмент компании Кононова пытался вывезти ее из Украины как гуманитарные грузы.

Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили сделку и заблокировали ее в июле 2022 года.

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В настоящее время продолжается расследование, начатое по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

◾ ч. 2 ст. 364−1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);

◾ ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, описанного или подлежащего конфискации);

◾ ч. 1 ст. 445 (незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла).