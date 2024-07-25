Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции

Национальный банк ухудшил свои ожидания по индексу потребительских цен в 2024 и 2025 годах: с 8,2% до 8,5% и с 6% до 6,6% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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«Инфляция будет оставаться умеренной — 8,5% на конец года по обновленному прогнозу НБУ», — говорится в сообщении регулятора.

Этому, в частности, поспособствуют меры НБУ по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и устойчивости валютного рынка.

Отмечается, что сдерживающее влияние на цены будет оказывать и дальнейшее действие моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов на газ, отопление и горячую воду.

«Взвешенная процентная и валютно-курсовая политика НБУ, а также ослабление внешнего инфляционного давления позволят замедлить инфляцию уже в 2025 году — до 6,6%. В 2026 году инфляция вернется в цель НБУ в 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и дальнейшего улучшения ситуации в энергетике», — отметили в НБУ.

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Прогноз на 2026 год

Прогноз инфляции в 2026 году остается неизменным — 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и дальнейшего улучшения ситуации в энергетике.

Напомним

В предварительном прогнозе НБУ ожидал инфляцию в 2024 году на уровне 8,2%, в 2025 году — 6%, в 2026 году — 5%.