В этом году международные партнеры предоставят Украине около $38 млрд льготных кредитов и грантов, а в следующем году — не менее $31 млрд. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга в Нацбанке.
НБУ ожидает в этом году от международных партнеров около $38 млрд
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Что это даст
Такие объемы внешних поступлений вместе с увеличением внутренних привлечений позволят профинансировать значительный дефицит бюджета — около 23% ВВП в 2024 году и 18% в 2025 году.
Со своей стороны НБУ будет иметь возможность поддерживать достаточный объем международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка и умеренной инфляции.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Логика сего циркового действа, напоминает работников на 0,5 минималки которые айфон последний в кредит берут