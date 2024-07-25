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25 июля 2024, 14:23 Читати українською

НБУ ожидает в этом году от международных партнеров около $38 млрд

В этом году международные партнеры предоставят Украине около $38 млрд льготных кредитов и грантов, а в следующем году — не менее $31 млрд. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга в Нацбанке.

В этом году международные партнеры предоставят Украине около $38 млрд льготных кредитов и грантов, а в следующем году — не менее $31 млрд.
Фото:depositphotos

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Что это даст

Такие объемы внешних поступлений вместе с увеличением внутренних привлечений позволят профинансировать значительный дефицит бюджета — около 23% ВВП в 2024 году и 18% в 2025 году.

Со своей стороны НБУ будет иметь возможность поддерживать достаточный объем международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка и умеренной инфляции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
25 июля 2024, 14:43
#
Дерибанщики недороблені.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
25 июля 2024, 14:52
#
Завидуй поспокойнее!)
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
25 июля 2024, 15:59
#
Офигенно они работают, рассчитывая только на кредиты, гранты и прочую помощь со всего мира.
+
+60
tawerx
tawerx
25 июля 2024, 16:03
#
И там небось целый штат специалистов высокого профиля, экономистов и аналитиков, а их решение: «мы тут сформировали бюджет, но он рассчитан на то, что нам ДАДУТ бабла»…
Логика сего циркового действа, напоминает работников на 0,5 минималки которые айфон последний в кредит берут
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