Finance.ua Страхование разыгрывает среди подписчиков своего канала 5 сертификаты от WOG на горючее номиналом 1000 гривен
Finance.ua дарит 5 сертификатов по 1000 грн на топливо за подписку на канал
Каждый победитель получит один сертификат, который делает награды еще более доступными для участников. Не упустите свой шанс!
Чтобы принять участие в розыгрыше, следуйте простым шагам:
1. Быть подписан на канал «Эксперты по страхованию«
2. Нажать кнопку «Хочу горючее» под постом в канале
Результаты розыгрыша будут объявлены 29 июля. Важно отметить, что победителей определит случайным образом специально созданный для этого телеграм-бот, что обеспечит честность и прозрачность процесса.
Официальные условия розыгрыша по ссылке.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии