Finance.ua дарит 5 сертификатов по 1000 грн на топливо за подписку на канал

Finance.ua Страхование разыгрывает среди подписчиков своего канала 5 сертификаты от WOG на горючее номиналом 1000 гривен

Каждый победитель получит один сертификат, который делает награды еще более доступными для участников. Не упустите свой шанс!

Чтобы принять участие в розыгрыше, следуйте простым шагам:

1. Быть подписан на канал «Эксперты по страхованию«

2. Нажать кнопку «Хочу горючее» под постом в канале



Результаты розыгрыша будут объявлены 29 июля. Важно отметить, что победителей определит случайным образом специально созданный для этого телеграм-бот, что обеспечит честность и прозрачность процесса.

Официальные условия розыгрыша по ссылке.