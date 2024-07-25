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25 июля 2024, 12:36 Читати українською

В Украине резко выросли цены на арбузы

Украинские производители арбузов повысили отпускные цены на свою продукцию на 23%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit.

Украинские производители арбузов повысили отпускные цены на свою продукцию на 23%.
Фото: pixabay.com

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«Уже сегодня производителям удается отгружать арбузы по 7−15 грн/кг ($0,17−0,36/кг), что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели», — отметили они.

Причина роста цен

Рост цен на арбузы связывают с сокращением предложения арбузов местных хозяйств. К тому же из-за высокой температуры воздуха и засухи, которые уже неделю наблюдаются в большинстве регионов страны, часть урожая погибла в полях.

Впрочем, такой рост цен игроки рынка считают временным явлением. По их словам, как только уборочные работы возобновятся, предложение арбуза на рынке вырастет, что приведет к стремительному снижению цен.

По их словам, из-за солнечных ожогов качество арбузов в полях заметно ухудшилось, а значит существенно увеличится процент некондиционной продукции, которую фермеры будут стремиться реализовать как можно быстрее.

Предложение бахчевых на внутреннем рынке может также увеличиться вследствие того, что некоторые хозяйства в центральных и западных областях только приступают к массовому сбору арбузов.

Аналитики отметили, что, несмотря на удорожание, сегодня арбузы в Украине предлагаются к продаже в среднем на 52% дешевле, чем во второй половине июля 2023 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Moonlighter
Moonlighter
25 июля 2024, 13:26
#
Зростання цін на кавуни пов’язують зі скороченням пропозиції кавунів з місцевих господарств.

Каждый год одно и то же. То-то я думаю каждую осень тонны этих непроданных арбузов гниют по Киеву.
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