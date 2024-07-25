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25 июля 2024, 11:55 Читати українською

ЕС не поддерживает Венгрию и Словакию в вопросе транзита нефти «Лукойла» через Украину — FT

Брюссель не поддерживает Венгрию и Словакию в их противостоянии с Киевом из-за поставок российской нефти через территорию Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Брюссель не поддерживает Венгрию и Словакию в их противостоянии с Киевом из-за поставок российской нефти через территорию Украины.
Фото: pixabay.com

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Европейская комиссия затормозила просьбу Венгрии и Словакии призвать Украину снять недавние санкции с российской нефтяной компании «Лукойл».

Венгрия и Словакия получили освобождение от общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Однако обе страны заявляют, что недавнее решение Киева прекратить транзит нефти «Лукойла» из россии по трубопроводу «Дружба» может привести к сокращению поставок.

Обращение к Еврокомиссии

Они обратились к Европейской комиссии, занимающейся торговой политикой ЕС, с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной.

Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, заявил Financial Times, что Брюсселю понадобится больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

На вчерашней встрече торговых представителей государств-членов 11 стран выступили в поддержку решения Домбровскиса, и ни одна из них не приняла сторону Будапешта и Братиславы, сообщили FT три дипломата. Один из них заявил, что торговое соглашение с Украиной включает в себя положение о безопасности, которое может допустить срыв поставок.

Позиция Украины

Киев настаивает, что по трубопроводу идет тот же объем нефти, что и раньше, благодаря другим российским компаниям. Российская нефть составляет 35−40% входящих ресурсов единого словацкого НПЗ.

Продукция, произведенная из этой нефти, также экспортируется в самую Украину и многие страны Центральной Европы в рамках другого исключения, предоставленного до 5 декабря.

Что говорит Словакия и Венгрия

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что он должен отреагировать, если Украина не изменит свою позицию по «Лукойлу». Он также добавил, что Словакия помогает Украине реверсом газа и продажей электроэнергии.

Представители Венгрии отказались от комментариев. Проходящие через Украину поставки «Лукойла» составляют около 25−30% импорта нефти в страну.

Напомним

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу ATV заявил, что Венгрия будет блокировать возмещение Европейским Союзом государствам-членам, предоставившим Украине боеприпасы, пока Киев не позволит транзит нефти российскому «Лукойлу» по трубопроводу «Дружба» по трубопроводу «Дружба».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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