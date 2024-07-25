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25 июля 2024, 11:04 Читати українською

Bitstamp получила деньги от Mt. Gox, клиенты Kraken выводят BTC на холодные кошельки: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптобиржа Bitstamp подтвердила получение средств от Mt. Gox

Криптовалютная биржа Bitstamp заявила, что получила средства от платформы Mt. Gox, потерпевшая крах. Эти активы предназначены для компенсационных выплат клиентам.

В компании заявили, что работают над распределением средств среди пользователей. Представители Bitstamp пригласили неделю на проверки, связанные с безопасностью. Об их окончании платформа намерена уведомить клиентов по отдельности.

Команда биржи также уточнила, что выплаты пользователям из Великобритании будут осуществлены по специальному плану распределения. Фирма отдельно уведомит клиентов о процессе выдачи активов.

Раньше средства от Mt. Gox получили пользователи криптовалютной биржи Kraken.

Клиенты Kraken выводят от Mt. Gox биткоины на холодные кошельки

Пользователи криптовалютной биржи Kraken выводят полученные от Mt. Gox биткоины на холодные кошельки. Об этом сообщили эксперты из компании CryptoQuant.

По данным аналитиков, за сутки клиенты Kraken отправили с биржи более 5000 BTC на сумму около $330 млн.

«Это может быть положительным сигналом, указывающим на то, что они не продают и готовятся хранить свои монеты, переместив их с биржи на холодные кошельки», — говорится в заявлении CryptoQuant.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют.

AgriDex совершила первое сельскохозяйственное соглашение на Solana

Торговая платформа AgriDex на базе Solana совершила первое соглашение, связанное с сельскохозяйственной продукцией. Об этом представители компании сообщили CoinDesk.

Соглашение, предусматривающее поставку более 200 бутылок оливкового масла и нескольких ящиков вина из фермы и виноградников в Южной Африке в Лондон, будет полностью завершено после доставки товара.

AgriDex «производила расчеты практически мгновенно, взимая всего 0,15% комиссии с каждой стороны», тогда как в традиционных системах «собрание может составлять несколько процентных пунктов».

«Мы совершили первое в истории соглашение на публичном блокчейне, и теперь оно находится на пути из Южной Африки в Лондон. Средства поступили на наш счет AgriDex в считанные секунды, а не за дни, а комиссия составила 5 фунтов стерлингов», — заявил генеральный директор поставщика вин Oldenburg Vineyards Адриан Вандерспуй.

В мае AgriDex привлекла $5 млн благодаря инвестициям от Endeavour Ventures, сельскохозяйственной группы African Crops и Oldenburg Vineyard.

Торговая платформа стремится перевести большую часть своих товаров в сеть, чтобы сократить время получения платежей, а также транзакции и переводы.

Proton запустила собственный биткоин-кошелек

Компания Proton, стоящая за одноименным почтовым клиентом, VPN и облачным сервисом, представила кошелек Proton Wallet с открытым исходным кодом.

«Централизованные кастодиальные решения подвергают вас риску потери биткоинов из-за взломов (Mt.Gox), плохого управления (FTX) или даже регуляторных или юридических действий. Эти сервисы, как правило, не предназначены для транзакций с первой криптовалютой и по закону обязаны контролировать вашу финансовую деятельность», — заявили в компании.

Поэтому разработчики приняли решение создать кошелек для самостоятельного хранения как «самое независимое решение, требующее минимального доверия».

Proton Wallet использует сквозное шифрование для хранения ключей и метаданных. Это означает, что даже по желанию компания не сможет конфисковать активы пользователя или отследить его действия.
Для обеспечения безопасности личной информации используются серверы Proton, использующие «усиленную версию» протокола Secure Remote Password для авторизации.

Пользователь кошелька может иметь несколько адресов, поэтому приложение самостоятельно генерирует ключ для каждого из них. Затем он используется для шифрования и дешифрования любых конфиденциальных данных, хранящихся на серверах Proton.

«Сервер не имеет доступа к ключам кошелька, поскольку они зашифрованы на клиенте с помощью ключа пользователя», — говорится в блоге.

Proton Wallet также поддерживает функцию передачи биткоинов по адресу электронной почты.

Новый кошелек изначально будет доступен ограниченному количеству пользователей Proton Visionary. Для желающих протестировать приложение открыта предварительная регистрация.

Источник: Минфин
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