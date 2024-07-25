За январь-июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
С начала года спрос украинцев на новые авто вырос более чем на 20%
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Десятка самых популярных моделей
Отмечается, что бестселлером первого полугодия стал кроссовер Renault Duster.
В десятку самых популярных моделей новых легковушек вошли:
- Renault Duster — 3324 авто;
- Toyota RAV-4 — 2276;
- Volkswagen iD.4 — 1072;
- Mazda CX5 — 876;
- KIA Sportage — 843;
- Hyundai Tucson — 653;
- Toyota Camry — 601;
- Suzuki SX4 — 580;
- Skoda Kodiaq — 552;
- Volkswagen Touareg — 552.
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В 2023 году в Украине было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковушек, что на 60,6% больше, чем годом ранее. В то же время украинцы приобрели 214,4 тыс. легковых автомобилей. Это на 45% меньше, чем в 2022 году.
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Источник: Минфин
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