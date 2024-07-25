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25 июля 2024, 10:45 Читати українською

С начала года спрос украинцев на новые авто вырос более чем на 20%

За январь-июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

За январь-июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс.
Фото:depositphotos

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Десятка самых популярных моделей

Отмечается, что бестселлером первого полугодия стал кроссовер Renault Duster.

В десятку самых популярных моделей новых легковушек вошли:

  • Renault Duster — 3324 авто;
  • Toyota RAV-4 — 2276;
  • Volkswagen iD.4 — 1072;
  • Mazda CX5 — 876;
  • KIA Sportage — 843;
  • Hyundai Tucson — 653;
  • Toyota Camry — 601;
  • Suzuki SX4 — 580;
  • Skoda Kodiaq — 552;
  • Volkswagen Touareg — 552.

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В 2023 году в Украине было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковушек, что на 60,6% больше, чем годом ранее. В то же время украинцы приобрели 214,4 тыс. легковых автомобилей. Это на 45% меньше, чем в 2022 году.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
25 июля 2024, 12:02
#
Злякали 15-ти відсотковим податком.
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