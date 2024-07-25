С начала года спрос украинцев на новые авто вырос более чем на 20%

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Отмечается, что бестселлером первого полугодия стал кроссовер Renault Duster.

В десятку самых популярных моделей новых легковушек вошли:

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В 2023 году в Украине было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковушек, что на 60,6% больше, чем годом ранее. В то же время украинцы приобрели 214,4 тыс. легковых автомобилей. Это на 45% меньше, чем в 2022 году.