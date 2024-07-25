Укрэнерго: 25 июля меры ограничения электроэнергии не будут применяться до 16:00

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Графики отключений

«С 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений», — уточнили в компании.

Напомним

24 июля на одной из атомных электростанций после планового ремонта, завершенного ранее срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков.

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На прошлой неделе «Энергоатом» досрочно подключил к сети один из энергоблоков на АЭС.