25 июля меры по ограничению электроэнергии не будут применяться до 16:00. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Укрэнерго: 25 июля меры ограничения электроэнергии не будут применяться до 16:00
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Графики отключений
«С 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений», — уточнили в компании.
Напомним
24 июля на одной из атомных электростанций после планового ремонта, завершенного ранее срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков.
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На прошлой неделе «Энергоатом» досрочно подключил к сети один из энергоблоков на АЭС.
Источник: Минфин
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