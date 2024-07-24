В первом полугодии ликвидируемые банки выплатили своим кредиторам более 1,6 миллиарда

В течение января-июня 2024 сумма удовлетворения требований кредиторов банков в ликвидации составила 1 605,3 млн грн, из которых около 427 млн грн — это погашение требований НБУ как обеспеченного кредитора. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Согласно очередности на удовлетворение требований 3-й очереди направлено:

815,9 млн грн (требования Фонда, возникшие в случаях, определенных Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»);

282,2 млн грн — 7-й очереди (юрлиц-клиентов банка, не связанных с банком лицами);

79,6 млн грн — 4-й очереди (физлиц и ФЛП, не являющихся связанными лицами банка, в части, превышающей сумму, выплаченную Фондом).

Остальные средства получили кредиторы других очередей.

В целом по состоянию на 1 июля 2024 г. банки, ликвидацию которых осуществлял Фонд, удовлетворили требования кредиторов на общую сумму 70 384 млн грн, из которых более 18 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 16 719,7 млн грн — НБУ (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

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С начала полномасштабного вторжения ликвидируемые Фондом банки направили кредиторам 14,4 млрд грн, из которых более 6 млрд грн получили юрлица 7-й очереди, в частности, бизнес.

«Для поступлений на удовлетворение требований кредиторов Фонд осуществляет продажу активов банков, аренду имущества и погашение кредитов, ценных бумаг», — сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Белай.