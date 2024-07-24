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24 июля 2024, 15:13 Читати українською

Unicredit объявил о планах свернуть работу в россии

Итальянский банк Unicredit — один из последних западных банков, продолжающих работать в россии, — объявил о планах свернуть бизнес в рф из-за давления Европейского Ц Б. Об этом сообщает The Moscow Times.

Итальянский банк Unicredit — один из последних западных банков, продолжающих работать в россии, — объявил о планах свернуть бизнес в рф из-за давления Европейского Ц Б.

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В 2025 году «дочерний» ЮниКредитБанк планирует кратное сокращение всех операций на российском рынке, сообщает Reuters со ссылкой на полугодовую отчетность итальянской банковской группы.

Трансграничные переводы, которые банк проводит через SWIFT для российских граждан и компаний, согласно плану Unicredit, должны сократиться втрое относительно довоенного уровня — до 8,5 млрд евро, а объем выданных в РФ кредитов — практически в 7 раз (на 85%), до 1 млрд евро.

Кроме того, банк планирует 4-кратное сокращение депозитов российских клиентов: в следующем году на его счетах в россии должно остаться не более 2 млрд евро средств физлиц и юрлиц.

Сокращение деятельности в россии происходит с учетом санкций, подчеркивает банк в отчете. С начала года его кредитный портфель в рф уже сжался на 68% до 2,3 млрд евро евро, а объем трансграничных переводов — на 56%, до 11,2 млрд евро. В первом полугодии российский бизнес принес Unicredit 116 млн евро чистой прибыли — в 1,5 раза меньше, чем годом ранее, следует из отчетности.

Входивший до начала войны в топ-20 в россии по размеру активов ЮниКредит в апреле получил предупреждение от Европейского Ц Б. Тот предписал материнской структуре банка — итальянской группе UniCredit — резко сократить объем операций в российской «дочке».

Источник: Минфин
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