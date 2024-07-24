В среду, 24 июля, электроэнергию не будут выключать до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК со ссылкой на Укрэнерго.
Сегодня электроэнергию не будут выключать до 16:00 (обновлено)
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«По информации от Укрэнерго отключения света до 16:00 не предусматриваются», — говорится в сообщении.
При этом в Одесской области графики отменены до 18:00.
Обновлено
В Укрэнерго сообщили, что до 16:00 отменены отключения в г. Киев и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской (частично), Винницкой, Хмельницкой областях.
До 18:00 отключения отменены в Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
(сарказм по мотивам скиглення в коментарях під новиною про Угорщину)
От і доводиться Україні давати електрику лише українцям 😁
АхметовЭнерго живёт по своим правилам
В Хмельницькій їх обленерго оголосило що згідно з роспорядженням Укренерго не буде вимикати
Навздогін:
в своєму офіційному каналі Харківобленерго написало що теж не вимикатиме світло до 16:00
https://t.me/kharkivenergy/516