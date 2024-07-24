Сегодня электроэнергию не будут выключать до 16:00 (обновлено)

В среду, 24 июля, электроэнергию не будут выключать до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК со ссылкой на Укрэнерго.

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«По информации от Укрэнерго отключения света до 16:00 не предусматриваются», — говорится в сообщении.

При этом в Одесской области графики отменены до 18:00.

Обновлено

В Укрэнерго сообщили, что до 16:00 отменены отключения в г. Киев и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской (частично), Винницкой, Хмельницкой областях.

До 18:00 отключения отменены в Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.