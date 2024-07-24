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24 июля 2024, 9:55 Читати українською

Сегодня электроэнергию не будут выключать до 16:00 (обновлено)

В среду, 24 июля, электроэнергию не будут выключать до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК со ссылкой на Укрэнерго.

В среду, 24 июля, электроэнергию не будут отключать до 16:00.
Фото: pixabay.com

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«По информации от Укрэнерго отключения света до 16:00 не предусматриваются», — говорится в сообщении.

При этом в Одесской области графики отменены до 18:00.

Обновлено

В Укрэнерго сообщили, что до 16:00 отменены отключения в г. Киев и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской (частично), Винницкой, Хмельницкой областях.

До 18:00 отключения отменены в Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
24 июля 2024, 10:48
#
Румунія відмовилась купувати електрику і вимагає визнання Буковини одвічною румунською територією
(сарказм по мотивам скиглення в коментарях під новиною про Угорщину)

От і доводиться Україні давати електрику лише українцям 😁
+
+15
mphet26
mphet26
24 июля 2024, 11:01
#
Чушь, в харьковской области выключили по графику в 9 утра,
АхметовЭнерго живёт по своим правилам
+
0
Три літри
Три літри
24 июля 2024, 11:05
#
Яким боком Ахметов до Харківської області?

В Хмельницькій їх обленерго оголосило що згідно з роспорядженням Укренерго не буде вимикати

Навздогін:
в своєму офіційному каналі Харківобленерго написало що теж не вимикатиме світло до 16:00
https://t.me/kharkivenergy/516
+
0
mphet26
mphet26
24 июля 2024, 12:03
#
В 9:00 вырубили, в 10:30 сделали пост, что выключать не будут
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