ЕС предложил два варианта замораживания российских активов на более длительный период — Bloomberg

Европейский Союз предложил государствам-членам блока два варианта по замораживанию активов российского Центрального банка на более длительный период времени. Об этом сообщает Bloomberg.

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Два варианта

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось информационное агентство, есть два варианта:

бессрочная заморозка активов, которая будет просматриваться через регулярные промежутки времени,

удлинение периода замораживания активов путем пролонгации, например, на 18, 24 или 36 месяцев.

По словам собеседников Bloomberg, некоторые дипломаты ЕС скептически настроены относительно того, что Венгрия, ранее отклонявшая предложения по ежегодному возобновлению санкций, согласится на такие варианты по замороженным активам центробанка России.

Из-за этих оговорок пока неизвестно, будет ли предложено послам ЕС официально обсудить варианты во время встречи позже на этой неделе.

ЕС, США и другие союзники из Большой семерки (G7) работают над завершением планов по предоставлению Украине $50 млрд займов до конца года, которые будут покрыты будущими доходами, полученными от замороженных активов российского Центрального банка, согласно соглашению, достигнутому на июньском саммите лидеров G7

Однако США выразили обеспокоенность тем, что режим санкций ЕС, требующий продления каждые шесть месяцев единогласным голосованием 27 государств-членов, может стать проблемой, если заморозка этих активов не будет продлена в какой-то момент. Большинство из $280 млрд замороженных средств находятся в Европе.

Высокопоставленный чиновник Министерства финансов США заявил, что США просят ЕС предоставить более надежные гарантии того, что активы останутся замороженными.

Напомним

Ранее министр юстиции Денис Малюска заявлял, что Украина хочет получить все замороженные активы России, а не только доходы от них.