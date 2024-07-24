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24 июля 2024, 9:03 Читати українською

Венгрия будет блокировать миллиарды евро от ЕС для Украины, пока Киев не позволит транзит «Лукойлу»

Венгрия будет блокировать возмещение Европейским Союзом государствам-членам, предоставившим Украине боеприпасы, пока Киев не позволит транзит нефти российскому «Лукойлу» по трубопроводу «Дружба» в Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу ATV.

Венгрия будет блокировать возмещение Европейским Союзом государствам-членам, предоставившим Украине боеприпасы, пока Киев не позволит транзит нефти российскому «Лукойлу» по трубопроводу «Дружба» в Венгрию.
Фото: pixabay.com

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«Пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 млрд евро компенсации Европейского фонда мира (EPF) за поставки оружия», — отметил Сийярто.

По его словам, Венгрия и Словакия покупают соответственно 33% и 40−45% сырой нефти у российского «Лукойла» транзитом через Украину.

Кроме того, министерство энергетики Венгрии созвало во вторник срочное заседание рабочей группы по стабильности поставок энергоресурсов. Эта рабочая группа «рассмотрела уже предпринятые шаги и возможные предстоящие действия».

Напомним

Ранее в этом месяце Словакия и Венгрия заявили, что перестали получать нефть от «Лукойла» по трубопроводу «Дружба» после того, как Украина в прошлом месяце ввела запрет на транзит нефти «Лукойла».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 9

+
+20
Moonlighter
Moonlighter
24 июля 2024, 9:49
#
Так не у них война идет, какое им дело до Украины?
+
+42
xo4y
xo4y
24 июля 2024, 9:55
#
Уся політика уряду Венгрії спрямована на те щоб забрати собі Закарпаття. Якщо, я не забувся то ЄС давав 2 роки всім щоб диферсікували поставки як Газу так й Нафти, вже більше прошло.
+
+30
Rubi0
Rubi0
24 июля 2024, 9:51
#
Последствия потужной внешней политики команды най-потужного володьки.
+
+15
Три літри
Три літри
24 июля 2024, 10:20
#
Москалі зі своїм одвічним комплексом меншовартості
+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
24 июля 2024, 9:55
#
Логічно. Шантаж працює в обидві сторони. Хотіли прогнути Орбана з його ініціативами, але він не прогнувся.
+
+30
3212242
3212242
24 июля 2024, 10:05
#
Хіба не Угорщина шантажує ЄС та Україну з початку вторгнення? А тут получила по носі і почала скиглити.
+
+15
Три літри
Три літри
24 июля 2024, 10:21
#
Пхах, сиділа прекрасна рожева Угорщина і нікого не чіпала. І тут злий Зеленський вирішив над нею познущатися.
Подивився: в темі про обстріляли про дитої лікарні ви так само агітували за капітуляцію непрямо виправдовуючи терористичний шантаж москалів.

Москалі зі своїм одвічним комплексом меншовартості
+
+30
3212242
3212242
24 июля 2024, 10:01
#
Тобто Угорщина робитиме все те саме, що робила попередні 2 роки, але тепер їй припікає?
+
+15
Mr YouSt
Mr YouSt
24 июля 2024, 10:52
#
Трубопровод «Дружба» в Венгрию, какая уж тут дружба…)
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