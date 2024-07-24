Венгрия будет блокировать миллиарды евро от ЕС для Украины, пока Киев не позволит транзит «Лукойлу»

Венгрия будет блокировать возмещение Европейским Союзом государствам-членам, предоставившим Украине боеприпасы, пока Киев не позволит транзит нефти российскому «Лукойлу» по трубопроводу «Дружба» в Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу ATV.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 млрд евро компенсации Европейского фонда мира (EPF) за поставки оружия», — отметил Сийярто.

По его словам, Венгрия и Словакия покупают соответственно 33% и 40−45% сырой нефти у российского «Лукойла» транзитом через Украину.

Кроме того, министерство энергетики Венгрии созвало во вторник срочное заседание рабочей группы по стабильности поставок энергоресурсов. Эта рабочая группа «рассмотрела уже предпринятые шаги и возможные предстоящие действия».

Напомним

Ранее в этом месяце Словакия и Венгрия заявили, что перестали получать нефть от «Лукойла» по трубопроводу «Дружба» после того, как Украина в прошлом месяце ввела запрет на транзит нефти «Лукойла».