Венгрия будет блокировать возмещение Европейским Союзом государствам-членам, предоставившим Украине боеприпасы, пока Киев не позволит транзит нефти российскому «Лукойлу» по трубопроводу «Дружба» в Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу ATV.
Венгрия будет блокировать миллиарды евро от ЕС для Украины, пока Киев не позволит транзит «Лукойлу»
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«Пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 млрд евро компенсации Европейского фонда мира (EPF) за поставки оружия», — отметил Сийярто.
По его словам, Венгрия и Словакия покупают соответственно 33% и 40−45% сырой нефти у российского «Лукойла» транзитом через Украину.
Кроме того, министерство энергетики Венгрии созвало во вторник срочное заседание рабочей группы по стабильности поставок энергоресурсов. Эта рабочая группа «рассмотрела уже предпринятые шаги и возможные предстоящие действия».
Напомним
Ранее в этом месяце Словакия и Венгрия заявили, что перестали получать нефть от «Лукойла» по трубопроводу «Дружба» после того, как Украина в прошлом месяце ввела запрет на транзит нефти «Лукойла».
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Подивився: в темі про обстріляли про дитої лікарні ви так само агітували за капітуляцію непрямо виправдовуючи терористичний шантаж москалів.
Москалі зі своїм одвічним комплексом меншовартості