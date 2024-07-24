ДТЭК потерял 90% генерации из-за обстрелов, но планирует вернуть в работу 60-70% к октябрю

Компания ДТЭК к октябрю планирует вернуть в работу 60−70% генерации, которую она потеряла в результате российских массовых обстрелов весной этого года. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме «Будущее украинской энергетики. Диалоги из NV».

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«Мы потеряли 90% генерации, планируем восстановить 60−70%. За собственные средства, а также за счет старого оборудования, которое снимается со станций в Европе», — отметил Сахарук.

Он рассказал, что на всех электростанциях ДТЭК нет ни одной крыши или стены. И при низких температурах оборудование, даже восстановимое, не будет работать.

По его словам, сейчас доноры не готовы финансировать восстановление помещений, хотя это первоочередная потребность в надлежащей работе электростанций и почти 70% стоимости всего восстановления.

Сколько нужно средств на восстановление

«Если в прошлый раз мы восстанавливали 10 блоков и потратили на это $110 млн собственных средств, ни одного кредита не взяли, то в этом сезоне нам нужно восстановить втрое больше и потратить нужно $350−400 млн. Это только по предварительной оценке. Есть множество программ, множество инициатив, но реальность такова, что для того чтобы что-то успеть, нужно было начинать год назад», — подчеркнул Сахарук.