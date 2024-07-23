ЕС выделит Укрзализныце почти 43 млн евро для строительства европутей

Евросоюз в рамках «Механизма «Сообщения Европы» выделит Укрзализныце 42,95 млн евро на усовершенствование железнодорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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«Этот проект предусматривает усовершенствование железнодорожной сети и развитие пути 1 435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Его общий бюджет 85,91 млн евро, механизм ЕС предоставит Укрзализныце 42,95 млн евро», — говорится в сообщении.

В рамках указанной заявки планируется реализовать:

проектирование реконструкции сооружений железной дороги с внедрением колеи 1435 мм на участке Чоп — Львов;

проектирование реконструкции сооружений железной дороги со строительством пути 1435 мм и электрификацией на участке Львов — Черновцы — Вадул-Сирет — Госграница;

разработку стратегии реконструкции Львовского железнодорожного узла с учетом перспектив расширения железнодорожной сети колеи шириной 1435 мм трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) на территории Украины;

проектирование и строительство пути 1435 мм с электрификацией на участке Павлово-2 / Матевце — Ужгород;

электрификацию пути 1435 мм на участке Чоп — Ужгород.

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Также предусмотрены расходы на проведение экспертизы относительно соответствия требованиям TSI вышеупомянутых проектов, а также участков Ковель — Ягодин — Госграница и Медика/Мостиска ІІ - Львов (Скнилов).